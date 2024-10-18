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Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı, Yaralı ve Ölü Yok

Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı, Yaralı ve Ölü Yok
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Elazığ'da Rızaiye Mahallesi'nde meydana gelen otomobil kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışmanı anı kameralara yansıdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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