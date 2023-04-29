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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu polis kontrol noktası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 KE 022 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen 27 AAH 90 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören polis ekipleri ilk müdahalenin ardından durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazadan dolayı kapatılan yol, tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

Bingöl Elazığ 3. Sayfa Haberler

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