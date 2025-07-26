Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Elazığ'da Çaydaçıra Kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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