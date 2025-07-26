Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Elazığ'da Çaydaçıra Kavşağında meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, merkez Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa