Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi protokol yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DHV 549 ile 34 ACR 13 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.