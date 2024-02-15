Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan iki otomobil, çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ