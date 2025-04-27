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Elazığ'da İki Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Elazığ'da İki Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen iki trafik kazasında iki motosiklet sürücüsü yaralandı. İlk kaza Ataşehir Mahallesi'nde, ikinci kaza ise aynı bölgede kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazında 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

İlk kaza, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T.P. idaresindeki 23 AEP 120 plakalı motosiklet, M.İ.N. yönetimindeki 23 ADV 403 plakalı kamyonete arkadan çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İkinci kaza ise Ataşehir Mahallesi Dervişler Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.T. idaresindeki 23 AP 513 plakalı otomobil ile M.M.K. yönetimindeki 23 AFF 706 plakalı motosiklet çarpıştı. Bu kazada da motosiklet sürücü yaralandı.

Her iki kaza sonrasında yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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