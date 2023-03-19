Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi Zırhlıoğlu Pasajı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pasaj içerisinde bulunan bir kıraathanede tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ