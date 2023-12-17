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Elazığ'da İki Farklı Silahlı Kavgada 2 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen iki farklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İlk olayda bacağından vurulan M.İ. yaralanırken, ikinci olayda pompalı tüfekle vurulan A.D. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da meydana gelen iki farklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlk olay, Nailbey Mahallesi Dal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada bacağından vurulan M.İ. yaralandı. İkinci olay ise Kırklar Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda meydana geldi. Burada çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan A.D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, her iki olayda da şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Haberler

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