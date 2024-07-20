Elazığ'da İki Arkadaş Yavru Yılanı Oynarken Kayda Aldı
Elazığ'da Ataşehir Mahallesi'nde gezen iki arkadaş, buldukları yavru yılanı ellerine alarak oynadı ve bu anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Yılan daha sonra gözden kayboldu.
Elazığ'da iki arkadaş, mahallede gezerken buldukları yavru yılanı ellerine alarak bir süre oynarken o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldılar.
Elazığ'da merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi'nde ikamet eden iki arkadaş, yürüyüş yaparken yavru yılan gördü. Gördükleri yılanı ellerine alarak oynamaya başlayan arkadaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldılar. Yere bırakılan yılan bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ