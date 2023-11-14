Elazığ'da İkametten Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da bir ikametten hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Elazığ'da bir ikametten hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekipler, Nailbey Mahallesi General Alpdoğan Caddesi üzerinde bulunan bir binadan gerçekleşen ikametten hırsızlık olayının fail veya faillerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelinin M.N. (21) olduğu tespit edildi.

Kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ