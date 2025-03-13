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Elazığ'da iftar vakti bıçaklı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da iftar vakti bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Elazığ'da iftar vakti çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iftar vakti çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki kişi, iftar vaktinde cadde ortasında karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kimliği öğrenilemeyen bir kişi husumetlisini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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