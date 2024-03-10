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Elazığ'da İçişleri Bakanı'nın programında görevli polis memurları trafik kazasında yaralandı

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Elazığ'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın programında görevli olan biri polis 2 memur, trafik kazasında yaralandı. Kazada, sürücü ve polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın programında görevli olan biri polis 2 memur, trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Akmezra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.İ. idaresindeki Elazığ Valiliği Deftarlığı'na ait olan 23 DF 416 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada, sürücü ve polis memuru K.M. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Palu'daki programında görevli olduğu ve kazanın ilçeye giderken meydana geldiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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