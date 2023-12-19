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Elazığ'da içinde kullanılmayan malzemelerin olduğu dükkan yangında küle döndü

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Elazığ'ın Nailbey Mahallesi'nde içinde kullanılmayan malzemelerin bulunduğu bir dükkanda çıkan yangın sonucunda dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Elazığ'da dükkan alevlere teslim oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da içinde kullanılmayan malzemelerin olduğu bir dükkan, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın nedeni ile küle döndü.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde içinde kullanılmayan eşyaların olduğu bir dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda dükkanı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda dükkan kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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