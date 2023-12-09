Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 2 bin 413 kişi denetlendi. Uygulama sonucunda 9 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ'da Huzur ve Güven Uygulaması: 9 Aranan Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Elazığ'da huzur ve güven uygulaması: 2 bin 413 kişi denetlendi, aranan 9 kişi yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 2 bin 413 kişi denetlendi. 9 aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde huzur güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada çerçevesinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek, 4 şahıstan 12,4 gram esrar maddesi, 3 şahıstan 65,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda, 9 aranan şahıs yakalanırken, 8 araca idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 2 bin 413 şahıs, 308 araç, 102 umuma açık iş yeri, 17 metruk bina 15 park bahçe de denetlendi.