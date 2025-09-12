Haberler

Elazığ'da Huzur Uygulaması: 5 Bin 947 Kişi Sorgulandı

Elazığ'da Huzur Uygulaması: 5 Bin 947 Kişi Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da jandarma ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla yapılan huzur uygulamasında 5 bin 947 kişiyi sorguladı. Uygulama kapsamında 1 kişi yakalanırken, 43 yoklama kaçağı da tespit edildi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan Huzur Uygulamasında 5 bin 947 şahıs sorgulandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilmesi maksadıyla eş zamanlı olarak Huzur Uygulaması yapıldı. Uygulama, 74 ekip ve 252 personelin katılımı ile 47 ayrı noktada yapıldı. Uygulama kapsamında 103'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 bin 947 şahıs sorgulanırken, 15 metruk bina ve 47 umuma açık yer kontrol edildi. Sorgulama ve kontrollerde UYAP yakalaması bulunan 1 ve yoklama kaçağı olarak aranan 43 şahıs yakalandı. 2 araca ise toplam 16 bin 346 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TFF duyurdu! -30 puanlı takıma bir şok daha

İnanılır gibi değil! -30 puanlı takıma bir şok daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.