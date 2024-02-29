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Elazığ'da husumetlisini yaralayan şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da yaşanan olayda, husumetli olduğu kişiyi tabanca ile yaralayan şüpheli tutuklandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Elazığ'da yolda karşılaştığı husumetlisini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay dün, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. cadde üzerinde karşılaştı. S.Y., belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisi M.A.'ya 6 el ateş etti. M.A. ağır yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan S.Y.'yi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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