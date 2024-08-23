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Elazığ'da husumetlisini öldüren şahıs Artvin'de yakalandı

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Elazığ'da geçtiğimiz günlerde husumetlisini öldüren şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Artvin'in Hopa ilçesinde yakalandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında yakınının öldürülmesi olayından sorumlu tuttuğu M.G. isimli şahsı, 19 Ağustos 2024 tarihinde Yıldız Bağları Mahallesi Pertek Caddesi üzerinde silahla öldüren şahsın yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

Elazığ'da husumetlisini öldüren şahıs Artvin'de yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da geçtiğimiz günlerde husumetlisini öldüren şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Artvin'in Hopa ilçesinde yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında yakınının öldürülmesi olayından sorumlu tuttuğu M.G. isimli şahsı, 19 Ağustos 2024 tarihinde Yıldız Bağları Mahallesi Pertek Caddesi üzerinde silahla öldüren şahsın yakalanması için çalışma gerçekleştirdi. İ.G. isimli şüphelinin olay yerine getirilmesi ve sonrasında farklı illere kaçmasına, saklamasına yardım eden, maddi destek sağlayan, ulaşım araçlarını planlayan ve kullanılmasını sağlayan zanlı ile birlikte toplam 13 şüpheli şahıs tespit edildi. İl Emniyet Müdürlükleri ile yapılan koordineli çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs Artvin'in Hopa ilçesinde, şüpheli şahsın kaçmasına, saklanmasına yardım eden toplam diğer şahıslar ise Elazığ ve farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü 3-sayfa Artvin Elazığ Hopa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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