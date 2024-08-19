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Elazığ'da Husumetli İki Kişi Arasında Kavga: 1 Ölü

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Elazığ'da daha önceden husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Elazığ'da aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2014 yılında merkeze bağlı Yurtbaşı beldesindeki şeker fabrikasının pancar yükleme alanında fabrikaya pancar getiren 4 şahıs, daha önceden tartıştıkları Mustafa Güngör (27) ile halat yüzünden kavga etti. Kavgada 4 kişinin arasında kalan Güngör, bıçaklanarak öldürüldü. Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Mustafa Güngör'ün ağabeyi İ.Güngör, bugün saat 16.00 sıralarında Yıldızbağları Mahallesi'ne giderek husumetli oldukları M.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle İ.Güngör, M.Ö.'ye üç el ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan M.Ö., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli İ.Güngör kaçarak kayıplara karıştı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kimliğini belirlediği şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı. M.Ö.'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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