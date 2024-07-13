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Elazığ'da hızla ilerleyen araç aniden drift atarak faciaya neden oluyordu

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Elazığ'da bir sürücü, hızla ilerleyen aracını aniden drift atarak yayaların üzerinden geçti ve faciaya neden oluyordu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ'da yolda hızla ilerleyen ve aniden drift atan sürücü, az daha faciaya neden oluyordu.

Olay, geçtiğimiz günlerde, merkez Sanayi Caddesi'nde yaşandı. Plakası öğrenilemeyen araç, hızla ilerledikten sonra dirft atarak birden solundaki caddeye girmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen grup, saniyelerle araçların arasında kalmaktan kurtuldu. Sürücüsünün trafiği tehlikeye sokarak sürdüğü araç yayaların ayaklarının üzerinden geçerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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