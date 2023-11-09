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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalar sonucunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.