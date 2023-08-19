Elazığ'da iki iş yeri ile bir kurumdan yapılan hırsızlık olayını aydınlatmak amacıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, 29 suç kaydı bulunan İ.K. (45) isimli şüpheli yakalandı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki iş yeri ile bir kurumdan yapılan hırsızlık olayını aydınlatmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda saha çalışması ve güvenlik kamerası taraması sonucu olayın şüphelisinin 29 suç kaydı bulunan İ.K. (45) olduğu tespit edildi.

İ.K. bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.