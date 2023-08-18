Elazığ'da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da bir adreste hırsızlık yapan ve 12 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da bir adreste hırsızlık yapan ve 12 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Elazığ'da meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi ve şüphelilerin yakalanması yönünde çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmada, Akpınar Mahallesi Kolordu Caddesi üzerinde bulunan bir adreste gerçekleşen hırsızlık olayını Ö.M.'nin yaptığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda şüphelin yeri belirlendi. 12 adet suç kaydı olduğu öğrenirken Ö.M (34), polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.M,tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ