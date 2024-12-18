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Elazığ'da Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Hırsızlık Yapan İki Şüpheli Yakalandı
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Elazığ'ın Hankendi Mahallesi'nde bazı villalara girerek hırsızlık yapan iki şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Olayla ilgili el konulan malzemeler ev sahiplerine iade edildi.

Elazığ'da bazı villalara girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hankendi Mahallesi'nde bulunan bazı villalarda hırsızlık olayları yaşandı. Bunun üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheliler G.U. ve Ö.A. yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler ise ev sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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