Elazığ'da Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
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Elazığ'da 10 eve girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Elazığ'da 10 eve girerek hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), farklı tarihlerde 7'si Gümüşkavak, 1'i Yemişlik, 1'i Aksaray ve 1'i Hicret mahallesi olmak üzere toplam 10 evden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüpheli V.Ö. ve Ü.Ü.'nün hırsızlık suçlarını gerçekleştirdikleri araç takibe alınarak çalınan malzemelerin il merkezinde bulunan hurdacılara ve ikinci el eşya satan yerlere götürerek sattıkları öğrenildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerinde yapılan aramalar sonucu çalındığı değerlendirilen malzemelere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğerine ise adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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