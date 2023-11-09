Elazığ'da hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği tarafından, kent genelinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 7 Kasım'da Ataşehir Mahallesi Şeyh Edebalı Sokak'ta hırsızlık yapan Z.M. (32) ve 8 Kasım'da Mustafapaşa Mahallesi Mektup Sokak'ta hırsızlık yapan E.A.(29) tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ