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Elazığ'da hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için yapılan çalışmalar sonucunda, Rüstempaşa Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç. ve B.E. tutuklandı.