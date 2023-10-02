Elazığ'da Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da meydana gelen hırsızlık olayının fail veya failleri olan M.Ç (21) ve B.E (22) polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da ikametten hırsızlık yapan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ilde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüyor. Bu çerçevede Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunun bir ikamette gerçekleşen hırsızlık olayının fail veya faillerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucunda, M.Ç (21) ve B.E (22) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ