Elazığ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Nailbey Mahallesi'nde bir ikametten yapılan hırsızlık olayının şüphelisi M.N. (21) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.N. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.