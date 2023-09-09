Elazığ'da Hırsızlık Şüphelisi Balkonda Yakalandı

Elazığ'da mahalleli tarafından fark edilen hırsızlık şüphelisi, balkonda saklanırken polis tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ELAZIĞ'da polis, mahallelinin fark edip ihbar ettiği hırsızlık şüphelisini, 2 saatlik aramanın ardından balkonda saklanırken yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binaya hırsızlık için girdiği öne sürülen şüpheliyi fark eden mahalleli, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, 2 saat süren arama çalışmasının ardından şüpheliyi, girdiği apartmanın en üst katındaki dairenin balkonunda saklanırken yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)