Elazığ'da hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı
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Elazığ'da gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Üniversite Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla H.B.D (21), M.Ç.K. (22) ile motosiklet hırsızlığından aranan U.E'yi (30) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.D. ve M.Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, U.E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa