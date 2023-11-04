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Elazığ'da hırsızlık şüphelilerinden biri tutuklandı

Elazığ'da gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.