Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Haberler

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Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan aranan hırsız saklandığı yerde yakalandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan aranan hırsız saklandığı yerde yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan bir şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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