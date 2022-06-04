Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan aranan hırsız saklandığı yerde yakalandı. Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 ayrı suçtan aranan hırsız saklandığı yerde yakalandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan bir şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Elazığ'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.