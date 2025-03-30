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Elazığ'da Hırsızlık Girişimi: Uyuşturucu ile Yakalandı

Elazığ'da Hırsızlık Girişimi: Uyuşturucu ile Yakalandı
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Elazığ'da bir kişi, kapalı bir işyerine girmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Üzerinde uyuşturucu hap ve para bulunan şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da bir şahıs, kapalı bir iş yerine zorla girmeye çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı. Üzerinde uyuşturucu hap ve bir miktar para bulunan şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı.

Elazığ merkez İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde bir iş yerinde hırsızlık girişimi yaşandı. Bir şahsın kapalı bir dükkanın kapısını zorlayarak içeri girdiğini fark eden vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerine zorla giren şahsı içeride suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, boynundaki cevşene sarılı halde 300 miligramlık bir adet lyrica hap bulundu. Ayrıca şahsın üzerinde bir miktar para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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