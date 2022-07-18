Elazığ'da hırsız çaldığı televizyonu el arabasıyla böyle götürdü - Haberler

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Elazığ'da hırsız çaldığı televizyonu el arabasıyla böyle götürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da hırsız çaldığı televizyonu el arabasıyla böyle götürdü Önce çaldı sonra el arabasıyla götürdü Elazığ'da bir hırsız çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü.

Elazığ'da hırsız çaldığı televizyonu el arabasıyla böyle götürdü

Önce çaldı sonra el arabasıyla götürdü

ELAZIĞ - Elazığ'da bir hırsız çaldığı televizyonu el arabasıyla götürdü. Hırsızın rahat tavırları ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde balkonda oturan bir vatandaş, hırsızın bir binaya girerek televizyon çaldığını fark etti. Durumu ekiplere bildiren vatandaş, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Görüntüde, vatandaşın televizyonu el arabasına yükleyip rahat hareketlerle olay yerinden ayrıldığı görüldü. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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