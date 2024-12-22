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Elazığ'da Hentbol Antrenörüne 27 Ay Ceza

Elazığ'da Hentbol Antrenörüne 27 Ay Ceza
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Elazığ'da kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan hentbol antrenörü İ.B., mahkeme tarafından toplamda 27 ay hapis cezasına çarptırıldı. Antrenör beraatını talep etti.

Elazığ'da kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan hentbol antrenörüne mahkeme heyeti tarafından 27 ay hapis cezası verildi.

Elazığ'da geçtiğimiz aylarda bir spor kulübündeki 4 kız öğrencinin, hentbol antrenörü ve öğretmen İ.B. hakkında cinsel taciz iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan İ.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karar duruşmasının görüldüğü Elazığ Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde heyet karşısına çıkan sanığa, 3 ayrı öğrenciye cinsel istismar suçundan beraat, cinsel taciz suçundan ise toplamda 27 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme karşısında savunma yapan antrenör İ.B., "Mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmiyorum, önceki savunmalarımı aynen tekrar ederim. Suçsuzum, beraatımı istiyorum, ben 26 yıldır bu işi yapıyorum. Ben hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamadım, halen dik yürümeye devam ediyorum, mağdurlar daha sonrasında kendilerince bazı şeyleri çarpıtarak bana iftira atmışlardır. Diğer sporcularım halen benim takım kurmamı kendilerine hocalık yapmamı istiyorlar. Benim birçok öğrencim olmuştur, hepsi halen bana destek olmaktadırlar. Ben hiçbir şey yapmadım. Tüm öğrencilerim benim evladımdır. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyetinin son sözleri üzerine İ.B., "Vicdanım çok rahat, benimde kızım vardır. Ben şimdiye kadar hiçbir öğrencime veya sporcuma cinsel veya fiziksel bir davranışta bulunmadım. Mesleğime geri dönmem durumunda hepsi benim evlatlarım olmaya devam edecektir. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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