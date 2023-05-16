Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde kent merkezi ile ilçelerde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde kent merkezi ile ilçelerde trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçeleri de dahil olmak üzere trafik denetimlerine hem karadan hem de havadan devam ediyor. Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Elazığ'a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları ve ilçelerde havadan tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Hem karadan hem de havadan yapılan faaliyette şerit ihlali, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli şerit değiştirme (makas atma), hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak (park etmek ve agresif sürücü davranışlarına yönelik) konularında 664 aracın denetlendiği ve bu kurallara uymayan 13 araca 26 bin 288 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Denetime, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Yılmaz İloğlu, Jandarma Trafik Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Uğur Bucak ve ekipler katıldı.