Elazığ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Elazığ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da kullanılmayan hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da kullanılmayan hayvan çiftliğinden hırsızlık yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent genelinde suç oranlarının en aza indirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu neticede devriye atan ekipler, Keban'ın Nimri köyünde kullanılmayan hayvan çiftliğinden sesler geldiğini fark etti. Çiftliği kontrol eden ekipler, içeride 4 şüphelinin olduğunu şüphelilerin de jandarma ekiplerini görünce kaçtıklarını tespit etti. kaçan şüpheliler, ekipler tarafından 5 kilometre uzakta yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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