Elazığ'da Havaya Ateş Eden Şahsa İdari İşlem

Elazığ'da Elazığ İl Jandarma ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden icra edilen araştırma faaliyetleri sonucunda, meskun mahal yakınında havaya ateş ettiği tespit edilen bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet tabanca, şarjör ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden icra edilen araştırma faaliyetleri sürüyor. Yapılan araştırmalar çerçevesinde meskun mahal yakınında havaya ateş ettiği tespit edilen Y.A. isimli şahıs tespit edildi. Y.A. ekipler tarafından yakalanırken evinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, şarjör ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında idari işlem başlatıldı. - ELAZIĞ