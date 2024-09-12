Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da havaya ateş eden şahıs yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada paylaşım yapan ve havaya ateş eden S.Ç. isimli şahsı tespit etti. Şahsın ikametinde yapılan aramada çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Elazığ'da havaya ateş eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sosyal medyada S.Ç. isimli şahsın havaya ateş ettiğini ve paylaşım yaptığını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesi tespit edilen şüphelinin ikametinde arama köpeği ile yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, 11 adet tabanca fişeği, 3 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet seyyar dipçik, 30 adet dolu fişek, 1 adet av tüfeği namlusu ele geçirildi. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Jandarma Medya

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya savcılıkta verdiği cevap

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya cevabı

 Anne bir sır mı saklıyor? İfadesinde çarpıcı detaylar var

Anne'nin sakladığı sır ne? İfadesinde çarpıcı detaylar var

 Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı? Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?
Diyarbakır Baro Başkanı açıkladı: Asıl rapor İstanbul'dan gelecek

Diyarbakır Baro Başkanı açıkladı: Asıl rapor İstanbul'dan gelecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
efootball 2025 ne zaman çıkacak, Türkçe Spiker var mı? Nakit para yasak mı? Nakit para kullanım limiti ne? 2 Aralık yükseleni nedir? 2 Aralık yükselen burcu 2 Kasım yükseleni nedir? 2 Kasım yükselen burcu 2 Ekim yükseleni nedir? 2 Ekim yükselen burcu 2 Eylül yükseleni nedir? 2 Eylül yükselen burcu Çanakkale elektrik kesintisi! 12-13 Eylül UEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Neslican Tay kimdir? "Demir Kadın" Neslican Tay ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay öldü mü, yaşıyor mu? İnci Taneleri bugün var mı, yok mu 12 Eylül Perşembe? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi! Siyah Kalp Cihan kimdir? Siyah Kalp Cihan kim oynuyor, Cihan gerçekte kim?
title