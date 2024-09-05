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Elazığ'da havaya ateş eden şahıs yakalandı

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Elazığ'da Elazığ İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, sosyal medya platformları üzerinden havaya ateş eden bir kişi tespit edildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Elazığ'da havaya ateş eden şahıs yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da Elazığ İl Jandarma ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden icra edilen araştırma faaliyetleri sonucunda, meskun mahal yakınında havaya ateş ettiği tespit edilen bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Şahsın evinde yapılan arama da ise 1 adet tabanca, şarjör ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden icra edilen araştırma faaliyetleri sürüyor. Yapılan araştırmalar çerçevesinde meskun mahal yakınında havaya ateş ettiği tespit edilen Y.A. isimli şahıs tespit edildi. Y.A, ekipler tarafından yakalanırken, evinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, şarjör ve 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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