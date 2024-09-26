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Elazığ'da Havaya Ateş Eden 6 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Havaya Ateş Eden 6 Şüpheli Yakalandı
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Elazığ'da jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda havaya ateş eden 6 şüpheli yakalanırken, çeşitli ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmada, havaya ateş eden 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı araştırmalar sonucunda 10 şüphelinin yerleşim yakınında havaya ateş ettiğini tespit etti. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Arama sonucunda, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 6 adet kartuş, 2 adet tabanca şarjörü, 95 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Bir şüpheliye 8 bin 322 TL idari para cezası uygulanırken 6 şüphelinin ise yakalanarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel Polis Hukuk Olay

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