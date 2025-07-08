Elazığ'da Hatalı Geçiş Yapan Sürücü Kazayı Kıl Payı Atlattı

Elazığ'da Hatalı Geçiş Yapan Sürücü Kazayı Kıl Payı Atlattı
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Elazığ'da sağdan hatalı geçiş yapan bir sürücü, önündeki motosiklete çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da aracıyla sağdan hatalı geçiş yapan sürücü direksiyon hakimiyetini zar zor toparladı. Önündeki motosiklete ve refüje çarpmaktan sonra anda kurtaran sürücü kameralara yansıdı.

Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, önündeki aracı sağından geçmeye çalıştı. Hatalı geçiş yapan sürücü otomobilin kontrolünü zar zor toparladı. Önündeki motosiklete ve refüje çarpmaktan son anda kurtularak trafiği tehlikeye atan sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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