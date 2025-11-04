Elazığ'da Hapis Cezası ile Aranan 89 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 89 şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 89 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yine son bir ay içerisinde yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca-tüfek taşıyan 68 şahıs yakalandı. 42 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 279 adet fişek, 26 adet tüfek ve 49 adet kartuş olmak üzere toplam 68 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 328 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ