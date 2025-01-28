Elazığ'da Hapis Cezası Bulunan 21 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şahıs yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, çalışmaları neticesinde ocak ayı içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 21 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ELAZIĞ