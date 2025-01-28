Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı

Elazığ'da Hapis Cezası Bulunan 21 Şahıs Yakalandı

Elazığ'da Hapis Cezası Bulunan 21 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalandı. Şahıslar adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şahıs yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, çalışmaları neticesinde ocak ayı içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 21 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
img

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
img

Burak resmen Süper Lig ekibinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
Dr. Ekrem Teymur: 'Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü'

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.