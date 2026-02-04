Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 115 zanlı tutuklandı

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından son bir ay içerisinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 115 zanlı yakalanarak tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM, Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlükleri tarafından kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde yürütülen saha faaliyetlerinde, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 115 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 115 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

48 şüpheli yakalandı, silahlar ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıdığı tespit edilen 48 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 35 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 388 adet fişek ile 13 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet kartuş olmak üzere toplam 48 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 398 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ