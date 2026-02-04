Haberler

Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 115 zanlı tutuklandı

Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 115 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan denetimlerde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 115 zanlı yakalanarak tutuklandı. Ayrıca, ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen 48 kişi de gözaltına alındı.

Elazığ'da emniyet ekipleri tarafından son bir ay içerisinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 115 zanlı yakalanarak tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM, Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlükleri tarafından kentin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde yürütülen saha faaliyetlerinde, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan toplam 115 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 115 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

48 şüpheli yakalandı, silahlar ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda, ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıdığı tespit edilen 48 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 35 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 388 adet fişek ile 13 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet kartuş olmak üzere toplam 48 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 398 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor