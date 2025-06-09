Elazığ'da Halk Otobüsünde Kadınların Kavgası Kamerada

Elazığ'da Halk Otobüsünde Kadınların Kavgası Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ'da Halk Otobüsünde Kadınların Kavgası Kamerada
Haber Videosu

Elazığ'da sefer halindeki halk otobüsünde iki kadın arasında meydana gelen kavga, diğer yolcular tarafından kaydedilen görüntülerle gündeme geldi. Olayın nedeni henüz bilinmemekte.

Otobüste kadınların kavgası kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da halk otobüsü içerisinde kadınlar birbirleriyle kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Harput seferi yapan otobüsün içerisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde olan halk otobüsünde iki kadın yolcu arasında kavga çıktı. Kadınların kavgası ise otobüste yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınların bir birlerine yumruk attığı, başka yolcuların ise kavgayı ayırmakta güçlük çektiği görülüyor. Yaşanan olayın ardından taraflardan biri dışarıda kalırken, otobüs güzergahına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı

Polisin şehit olduğu silah soruşturmasından Turabi çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt

Kıyafetini eleştiren takipçisine tek cümlelik yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı!
Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Formuyla Survivor'a göz kırptı
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor

İsmi iki ayrı rivayete dayandırılıyor! Halk değişmesini istemiyor
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir

Trabzon'da sezona damga vuran yıldız oyuncu Dubai'ye transfer oldu
ABD'de göstericiler, alt geçitte sıkıştırdıkları polislere saldırdı

Göstericiler, köprü altında sıkıştırdıkları polisleri gafil avladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.