Elazığ'da Halk Otobüsünde Kadınların Kavgası Kamerada

Otobüste kadınların kavgası kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da halk otobüsü içerisinde kadınlar birbirleriyle kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Harput seferi yapan otobüsün içerisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde olan halk otobüsünde iki kadın yolcu arasında kavga çıktı. Kadınların kavgası ise otobüste yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınların bir birlerine yumruk attığı, başka yolcuların ise kavgayı ayırmakta güçlük çektiği görülüyor. Yaşanan olayın ardından taraflardan biri dışarıda kalırken, otobüs güzergahına devam etti.