Elazığ'da Halk Otobüsü Kadına Çarptı: Kaza Anı Kamerada

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, kontrolsüz bir şekilde yola çıkanca halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isterken kontrolsüz bir şekilde yola çıkan S.A. (24), C.Ç. idaresindeki 23 EB 988 plakalı halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ