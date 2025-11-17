Elazığ'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Elazığ'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BC 068 plakalı halk otobüsü ile 23 FH 266 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ