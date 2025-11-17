Elazığ'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Elazığ'da meydana gelen kazada halk otobüsü ve otomobil çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralanırken, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kaza, Gazi Caddesi Cumhuriyet Meydanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BC 068 plakalı halk otobüsü ile 23 FH 266 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa