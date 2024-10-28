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Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 243 Olay ve 258 Gözaltı

Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 243 Olay ve 258 Gözaltı
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Elazığ'da 21-27 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 243 olayda toplam 258 kişi yakalanırken, 26 kişi tutuklandı. Yapılan asayiş uygulamalarında 71 bin 169 şahıs ve 34 bin 206 araç kontrol edildi.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 243 olaya karışan 258 kişi yakalandı.

Elazığ Valiliği haftalık asayiş bültenini paylaştı. Buna göre 21-27 Ekim arasında meydana gelen 243 olayda 258 kişi yakalanırken, 26 şahıs tutuklandı. 13 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Asayiş uygulamalarında 71 bin 169 şahıs ve 34 bin 206 aracın kontrol edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Aranması olan 369 şahıs yakalanmış, 37 şahıs tutuklanmıştır. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 2572 araca cezai işlem uygulanmıştır. 226 araç trafikten men edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 9 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 185 adet fişek, 2 adet kesici alet, 60 litre kaçak içki, 35 adet kaçak cep telefonu, 2 milyon 981 bin 250 TL para ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda, 226 gram esrar, 107 gram metamfetamin, 218 adet uyuşturucu hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 445 adet yeşil reçeteli hap ele geçirilmiştir. İlimizde 27 trafik kazası meydana gelmiştir. 2 kişi vefat etmiş, 34 kişi yaralanmıştır. Bu süre zarfında kaybolan 15 şahıs, 19 bin TL para, 6 adet elektrikli ocak, 2 adet kombi ve 1 adet arıtma musluğu bulunmuştur" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Suç

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