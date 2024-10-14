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Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 241 Kişi Yakalandı

Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 241 Kişi Yakalandı
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Elazığ'da 7-13 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 282 olayda 241 kişi yakalandı. 12 kişi tutuklanırken, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar da sürdürüldü.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 282 olaya karışan 241 kişi yakalandı.

Elazığ Valiliği haftalık asayiş bültenini paylaştı. Buna göre 7-13 Ekim arasında meydana gelen 282 olayda 241 kişi yakalanırken, 12 şahıs tutuklandı. 18 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Asayiş uygulamalarında 64 bin 385 şahıs ve 34 bin 569 aracın kontrol edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Aranması olan 374 şahıs yakalanmış, 19 şahıs tutuklanmıştır. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 57 araca cezai işlem uygulanmıştır. 280 araç trafikten men edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca 49 adet fişek, 3 adet kesici alet, 20.200 adet dolu makaron ele geçirilmiştir" denildi.

Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalara da değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "51 gram g esrar, 233 gram metamfetamin, 95 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 gram sentetik ecza tozu, 2 gram bonzai ele geçirilmiştir. İlimizde 36 trafik kazası meydana gelmiştir. 63 kişi yaralanmıştır. Bu süre zarfında kaybolan 11 şahıs ve 2 adet motosiklet bulunmuştur" - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa trafik Suç

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