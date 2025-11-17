Haberler

Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 216 Olay, 34 Tutuklama

Elazığ'da 9-16 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 216 asayiş olayı meydana geldi. Olaylarla ilgili 259 şüpheli yakalanırken, 34 kişi tutuklandı. Trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 82 kişi yaralandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 216 asayiş olayında, 259 şüpheli yakalanırken 34 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 9-16 Kasım 2025 tarihleri arasındaki haftalık asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 216 olayda 259 şüpheli yakalanırken, 34 kişi tutuklandı. Çalışmalarda 63 bin 563 şahıs ve 23 bin 861 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 2 bin 459'una cezai işlem uygulanırken 258 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 47 adet trafik kazasında 82 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yapılan çalışmalarda; 5 adet tabanca, 3 adet tüfek, 44 adet fişek/kartuş, 6 adet mühimmat, 6 adet kesici alet, 87,5 gram esrar, 16,6 gram kubar esrar, 5,54 gram metamfetamin, 530,7 gram bonzai, 0,5 gram kokain, 207 adet sentetik ecza ve ecstasy, 1,9 gram kannabinoit ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, kaçak olarak 310 adet parfüm ve çalıntı olarak 1 adet otomobil, 21 adet oto lastiği, 2 adet altın bileziğin ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
